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Мариуполь. В разбомбленном доме нашли еще 100 погибших – советник мэра

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 08:29
Мариуполь. В разбомбленном доме нашли еще 100 погибших – советник мэра - Фото
Руины Мариуполя (фото - Андрющенко Time, Telegram)

В разбомбленном доме Мариуполя нашли тела еще 100 погибших мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, 100 погибших нашли в Левобережном районе, в доме на перекрестке проспекта Победы и бульвара Меотиды, который пострадал от попадания авиабомбы.

Андрющенко говорит, что тела до сих пор находятся под завалами, изъятия и захоронения оккупанты не планируют.

В приоритете эксгумации – дворы школ и детских садов, утверждает Андрющенко. После эксгумации здесь ямы обрабатывают от запаха, на улицах и по дворам после эксгумации оккупанты обработку не проводят.

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Марк Сировой
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погибшие мариуполь авиабомба
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