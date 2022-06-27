Мариуполь. В разбомбленном доме нашли еще 100 погибших – советник мэра

В разбомбленном доме Мариуполя нашли тела еще 100 погибших мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, 100 погибших нашли в Левобережном районе, в доме на перекрестке проспекта Победы и бульвара Меотиды, который пострадал от попадания авиабомбы.

Андрющенко говорит, что тела до сих пор находятся под завалами, изъятия и захоронения оккупанты не планируют.

В приоритете эксгумации – дворы школ и детских садов, утверждает Андрющенко. После эксгумации здесь ямы обрабатывают от запаха, на улицах и по дворам после эксгумации оккупанты обработку не проводят.

По оценке горсовета Мариуполя, из-за вторжения РФ в городе погибли не меньше 22 000 мирных жителей.

Точное число жертв российской агрессии посчитать тяжело. По словам Андрющенко, оккупанты сносили дома без разбора завалов и поиска тел.

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Марк Сировой

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