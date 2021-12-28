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Маркарова о позиции США насчет угрозы от России: Цена за вторжение будет очень высокой

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 11:36
Маркарова о позиции США насчет угрозы от России: Цена за вторжение будет очень высокой - Фото
Оксана Маркарова (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украина, США и Запад пытаются дипломатически сдержать Россию, предпринимая политические, экономические и оборонные меры. Кремлю дают понять – последствия нового вторжения будут тяжелыми, сказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью lb.ua.

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По словам дипломата, прежде всего США общаются с Россией "посредством политических сигналов": они озвучивают поддержку территориальной целостности Украины и объединяют "трансатлантическое сообщество перед угрозой новой волны агрессии".

Макарова подчеркнула, что Белый дом предупредил Кремль об экономических последствиях вторжения – более мощных санкциях.

"Президент Джо Байден публично и прямо дал понять Путину: если Россия решит начать очередную эскалацию против нашего государства, то цена этого решения будет очень высокой, а экономические последствия для РФ – чрезвычайно тяжелыми", – подчеркнула она.

Как отметила посол, США дали Украине летальные вооружения – "чтобы мы могли себя защитить".

Вчера, 27 декабря, Байден подписал законопроект об оборонной политике на сумму $768,2 млрд, включающий $300 млн на помощь Вооруженным Силам Украины.

  • 19 декабря 2021 года в Украину приезжала делегация Конгресса США, чтобы обсудить эскалацию на украинско-российской границе, вызванную агрессивным поведением РФ.
  • Госсекретарь США Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, а НАТО намерены перебросить дополнительные войска на свой восточный фланг.

Читайте также: "Время еще есть". США пытаются отговорить Путина от вторжения и подготовить Украину – NYT

Яна Катасонова
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агрессия России посол Оксана Маркарова вторжение сдерживание джо байден
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