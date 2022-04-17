Маркарова уверена: угрозы РФ не изменили позиции США по поддержке Украины
Посол Украины в США уверена, что угрозы России не изменили позиции Вашингтона по поддержке Украины. Об этом она заявила в комментарии Укринформу.
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По ее словам, позиция США остается неизменной, "такой же, как и до войны", несмотря на ноту РФ, в которой Кремль потребовал перестать вооружать Украину.
Посол отметила, что США и Украина остаются стратегическими друзьями: каждый день приходит американское оружие, Вашингтон поддерживает финансово, энергетически, санкционно. Она ожидает увидеть новые пакеты санкций в ближайшее время.
"И мы слышим постоянно, независимо от того, какая лживая коммуникация не выходила бы из кремля, какие бы запугивания не звучали в нотах или в прямых заявлениях, Соединенные Штаты очень четко и публично говорят, что они – с Украиной, поддерживают нас в нашей борьбе за собственную жизнь, за демократию и суверенитет", – сказала она.
- 15 апреля WP сообщила, что Россия требует от США прекратить вооружать Украину и грозит "последствиями" для глобальной или региональной безопасности.
- Позже РФ подтвердила, что разослала угрозы всем странам, которые помогают Украине оружием.
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