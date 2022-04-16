Россия разослала угрозы всем странам, которые помогают Украине оружием
16.04.2022, 01:27
Фото: EPA
Министерство иностранных дел России подтвердило публикацию Washington Post, которая сообщила, что США получили от РФ ноту с угрозами. В ней РФ сообщила, что поставки вооружений в Украину "подливают масла в конфликт" и могут привести к "непредсказуемым последствиям".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии Интерфаксу сказала, что это правда: такую ноту разослали "по всем странам".
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс подчеркнул, что США не собираются отказываться от поддержки Украины, несмотря на предупреждения России.
- 13 апреля президент США Джо Байден сообщил о новом пакете безопасности помощи Украине на сумму $800 млн, включающем артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии