Россия разослала угрозы всем странам, которые помогают Украине оружием

Министерство иностранных дел России подтвердило публикацию Washington Post, которая сообщила, что США получили от РФ ноту с угрозами. В ней РФ сообщила, что поставки вооружений в Украину "подливают масла в конфликт" и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

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Представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии Интерфаксу сказала, что это правда: такую ноту разослали "по всем странам".

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс подчеркнул, что США не собираются отказываться от поддержки Украины, несмотря на предупреждения России.

13 апреля президент США Джо Байден сообщил о новом пакете безопасности помощи Украине на сумму $800 млн, включающем артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.

Андрей Водяный

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