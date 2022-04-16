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Россия разослала угрозы всем странам, которые помогают Украине оружием

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 01:27
Россия разослала угрозы всем странам, которые помогают Украине оружием - Фото
Фото: EPA

Министерство иностранных дел России подтвердило публикацию Washington Post, которая сообщила, что США получили от РФ ноту с угрозами. В ней РФ сообщила, что поставки вооружений в Украину "подливают масла в конфликт" и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

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Представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии Интерфаксу сказала, что это правда: такую ноту разослали "по всем странам".

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс подчеркнул, что США не собираются отказываться от поддержки Украины, несмотря на предупреждения России.

Андрей Водяный
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Мария Захарова оружие мид рф война с россией
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