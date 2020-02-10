Марш в оккупированный Крым. Джемилев сообщил детали

Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Анонсированный на 3 мая "Марш достоинства. Мир – против насилия и оккупации" - это гражданская акция, направленная на то, чтобы поднять тему Крыма и без применения силы добиваться его возвращения. Об этом в интервью Крым.Реалии заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат от партии Европейская солидарность Мустафа Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа не исключает, что могут быть аресты. "Может быть, они закроют пункты пропуска, может, будут провокации с российской стороны, чтобы вызывать какие-то стычки. Но мы это все скрупулезно просчитываем", - уточнил Джемилев.

Нардеп подчеркнул, что поскольку Украина имеет дело с неадекватным государством, то он придумал возрастной ценз, чтобы в первых рядах шли люди, которые уже прожили среднюю продолжительность жизни – 73 года.

"Я вполне подпадаю под этой категорию, так что я там точно буду. Мы в первую очередь рассчитываем на свои силы", - объяснил он, добавив, что хотели бы привлечь внимание депутатов Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Джемилев посоветовав оккупантам готовиться встречать участников акции на всех трех контрольно-пропускных пунктах.