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Мартовское крушение Боинга в Китае могло быть "преднамеренным" – The Wall Street Journal

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 13:53
Мартовское крушение Боинга в Китае могло быть
Обломки Боинга-737 после падения (Фото - EPA)

Падение пассажирского рейса компании China Eastern Airlines 22 марта могло быть результатом "намеренных действий" кого-то, кто находился в пилотской кабине. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с предварительными результатами официального расследования.

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Боинг 737-800, осуществлявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение 22 марта 2022 года после резкого снижения. Погибли все 132 пассажира и все члены экипажа. 

На месте крушения были найдены самописец бортовых данных и диктофон пилотской кабины, которые были отправлены в Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) в Вашингтоне для анализа.

По данным источника WSJ, информация, извлеченная из поврежденного регистратора полетных данных, показывает, что команды на переход самолета в смертельное пике были введены в систему управления вручную.

"Самолет сделал то, что ему предписал кто-то, находившийся в кабине", – сказал изданию человек, знакомый с ходом расследования.

Ранее китайские следователи не выявили каких-либо механических или технических проблем с самолетом, которые могли бы стать причиной крушения.

Китайские официальные источники среагировали на публикацию WSJ заявлением, что комиссия по расследованию авиакатастрофы отрицает какие бы то ни было утечки о ходе расследования, сообщает CNN.

  • 17 ноября 2021 года истребитель F-35B Королевских военно-воздушных сил Великобритании потерпел крушение в Средиземном море.

Сергей Бережной
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Боинг-737 Китай авиакатастрофа
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