Маск распространил фейк о "коррупции в Минобороны Зеленского", Медведев прокомментировал

Илон Маск (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Бизнесмен и руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск распространил в соцсети Х (бывший Twitter) ложное сообщение о якобы очередном доказательстве коррупции в украинском Министерстве обороны при президенте Владимире Зеленском. Его публикацию одобрительно прокомментировал заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

21 февраля Маск распространил публикацию пользователя с никнеймом Amuse, в которой говорится о якобы покупке "чиновником Зеленского" дорогой недвижимости во Франции за государственные средства.

При этом в публикации использован скриншот заголовка из статьи газеты The Hill от 29 января 2024 года, где речь идет совсем о другом случае. В то время как комментарий Amuse к этому скриншоту касается чиновника оборонных ведомств времен президентства Виктора Януковича.

"Французская полиция заявляет, что должностное лицо Министерства обороны Зеленского украло $46 млн, а не $40 млн, как сообщалось, купив виллу во Франции за $2,5 млн, виноградник за $6,5 млн и 27 земельных участков за $1 млн. Сколько миллиардов украли другие соратники Зеленского?" – говорится в сообщении Amuse.

"Вершина айсберга", – прокомментировал Маск публикацию, которую распространил в своем аккаунте.

"Точно", – ответил ему под постом Медведев.

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры опубликовала сообщение, из которого следует, что на самом деле речь идет о бывшем руководителе ГК "Укрспецэкспорт" и ГК "Укроборонпром" времен Януковича, который с 2017 года находится в розыске, а не о действующем чиновнике. По данным следствия, он находится во Франции.

В ведомстве заявили, что при процессуальном руководстве прокурора САП детективы Национального антикоррупционного бюро объявили о подозрении бывшему генеральному директору государственной компании, уполномоченной быть посредницей в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции и услуг военного и специального назначения.

"В 2011-2012 годах согласно указам действующего в то время президента Януковича он занимал должности руководителей ГК "Укрспецэкспорт" и ГК "Укроборонпром"", – отметили в САП.

В рамках расследования установлено, что преступная деятельность чиновника охватывала не только годы его пребывания на этих должностях, а еще четыре года после увольнения, а именно до 2016 года.

"В этот период происходила легализация средств, полученных в результате формальных агентских соглашений по продаже украинской военной техники, заключенных без цели их выполнения с подставными компаниями. Речь идет о более $46 млн, из которых 13 млн евро были переведены через ряд транзитных компаний непосредственно на счета указанного лица", — уточнили в прокуратуре.

Там подчеркнули, что важно налаживание международного сотрудничества, благодаря которому устанавливаются приобретенные на средства легализации денег объекты роскоши, в частности загородные дома, виноградники и корпоративные права.

САП не называет имени подозреваемого, но судя по обнародованной информации, речь идет о Дмитрии Перегудове.

В то же время статья в The Hill за подписью журналиста Клейтона Викерса, скриншот которой содержится в сообщении, распространенном Маском, датирована 29 января 2024 года и имеет заголовок: "Украина говорит, что чиновники оборонного ведомства украли $40 млн, назначенных на минометные боеприпасы".

В материале говорится, что Служба безопасности Украины обвинила высокопоставленных должностных лиц оборонного ведомства в мошенничестве с украинским оборонным подрядчиком, чтобы получить почти $40 млн.

"В СБУ заявили, что пять человек – трое государственных служащих, руководитель "Львовского арсенала" и представитель иностранной коммерческой группы – совместно разворовали 1,5 млрд грн ($39,6 млн) по закупке в 2022 году 100 000 минометных снарядов для украинских военных", — отмечено в тексте.

Хотя Украина оплатила почти полную стоимость сделки, боеприпасы так и не были получены. Было установлено, что часть средств была переведена на счета в Украине и на Балканах, говорится в статье.

Скриншот: аккаунт Илона Маска в X

6 февраля 2025 года сообщалось, что Маск распространил пропаганду, якобы USAID платил западным звездам за поддержку Зеленского.

21 февраля Маск объяснил, что его отношение к Украине изменилось из-за действий украинских властей.