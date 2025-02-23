Маск поширив фейк про "корупцію в Міноборони Зеленського", Медведєв прокоментував

Ілон Маск (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Бізнесмен та очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск поширив у соцмережі Х (колишній Twitter) неправдивий допис про нібито черговий доказ корупції в українському Міністерстві оборони за президента Володимира Зеленського. Його публікацію схвально прокоментував заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

21 лютого Маск поширив публікацію користувача з нікнеймом Amuse, в якій йдеться про нібито купівлю "чиновником Зеленського" дорогої нерухомості у Франції за державні кошти.

При цьому у публікації використано скриншот заголовка зі статті газети The Hill від 29 січня 2024 року, де йдеться зовсім про інший випадок. Тоді як коментар Amuse до цього скриншота стосується чиновника оборонних відомств часів президентства Віктора Януковича.

"Французька поліція заявляє, що посадовець Міністерства оборони Зеленського вкрав $46 млн, а не $40 млн, як повідомлялося, купивши віллу у Франції за $2,5 млн, виноградник за $6,5 млн і 27 земельних ділянок за $1 млн. Скільки мільярдів вкрали інші соратники Зеленського?" – йдеться у дописі користувача Amuse.

"Верхівка айсберга", – прокоментував Маск публікацію, яку поширив у своєму акаунті.

"Точно", – відповів йому під постом Медведєв.

Пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури опублікувала повідомлення, з якого випливає, що насправді мова йде про колишнього керівника ДК "Укрспецекспорт" та ДК "Укроборонпром" часів Януковича, який із 2017 року перебуває в розшуку, а не про чинного посадовця. За даними слідства, він знаходиться у Франції.

У відомстві заявили, що за процесуального керівництва прокурора САП детективами Національного антикорупційного бюро повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державної компанії, уповноваженої бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції й послуг військового та спеціального призначення.

"У 2011-2012 роках відповідно до указів чинного на той час президента Януковича він обіймав посади керівників ДК "Укрспецекспорт" та ДК "Укроборонпром"", – зазначили в САП.

У межах розслідування встановлено, що злочинна діяльність посадовця охоплювала не лише роки його перебування на цих посадах, а ще чотири роки після звільнення, а саме до 2016 року.

"У цей період відбувалась легалізація коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями. Мова йде про понад $46 млн, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи", – уточнили в прокуратурі.

Там наголосили, що важливим є налагодження міжнародної співпраці, завдяки якій встановлюються придбані коштом легалізації грошей обʼєкти розкоші, серед яких заміські будинки, виноградники та корпоративні права.

САП не називає імені підозрюваного, але судячи з оприлюдненої інформації, йдеться про Дмитра Перегудова.

Водночас стаття в The Hill за підписом журналіста Клейтона Вікерса, скриншот якої міститься у дописі, поширеному Маском, датована 29 січня 2024 року і має заголовок: "Україна каже, що чиновники оборонного відомства вкрали $40 млн, призначених на мінометні боєприпаси".

У матеріалі йдеться про те, що Служба безпеки України звинуватила високопосадовців оборонного відомства в шахрайстві з українським оборонним підрядником, щоб отримати майже $40 млн.

"У СБУ заявили, що п’ятеро осіб – троє державних службовців, керівник "Львівського арсеналу" та представник іноземної комерційної групи — спільно розкрали 1,5 млрд грн ($39,6 млн) із закупівлі у 2022 році 100 000 мінометних снарядів для українських військових", – зазначено в тексті.

Хоча Україна оплатила майже повну вартість операції, боєприпаси так і не були отримані. Було виявлено, що частина коштів була переведена на рахунки в Україні та на Балканах, йдеться в статті.

Скриншот: акаунт Ілона Маска в X

6 лютого 2025 року повідомлялося, що Маск поширив пропаганду, нібито USAID платив західним зіркам за підтримку Зеленського.

21 лютого Маск пояснив, що його ставлення до України змінилося через дії української влади.