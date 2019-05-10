Мать Сенцова: В Крыму все боятся и не говорят об Олеге

Людмила Сенцова (скриншот из видеозаписи)

Мать украинского политзаключенного Олега Сенцова Людмила Сенцова рассказала, что во временно оккупированном Крыму люди "боятся и не говорят" о ее сыне. Об этом она рассказала Hromadske.

Сенцова сообщила, что сыну разрешают звонить домой раз в месяц и говорить с семьей 20 минут. По ее словам, Олег переживает о детях и часто о них спрашивает.

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Также Сенцова поблагодарила людей за то, что не забывают об Олеге: "Надеюсь, что народ не забудет. Я страшно боялась, что год пройдет, а потом все забудут. И как он это выдержит? И большое спасибо всем, кто не забывает".

Режиссер-активист Олег Сенцов, осужденный в РФ на 20 лет тюрьмы по сфабрикованному делу, находится в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье. В Крыму у него остались дети: 16-летняя Алина и 13-летний Влад.

25 октября 2018 года Сенцов по решению Европарламента стал лауреатом премии "За свободу мысли" им. Сахарова.

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