Матиос купил два Mercedes почти по миллиону каждый - декларация

Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главный военный прокурор Анатолий Матиос задекларировал покупку двух автомобилей Mercedes-Benz по цене 970 000 грн каждый. Соответствующие изменения в декларацию он внес 31 мая.

Согласно документу, Матиос приобрел два автомобиля Mercedes-Benz G350TD 2013 года выпуска у некоего Александра Жилюка.

За каждую из машин, как сказано в декларации, главный военный прокурор заплатил по 970 000 грн.

Ранее в НАПК заявили, что народный депутат Нестор Шуфрич в электронной декларации за 2016 год не указал стоимость ряда объектов недвижимости: двух земельных участков, двух жилых домов и шести квартир.