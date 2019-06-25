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25.06.2019, 21:40

Матиос купил два Mercedes почти по миллиону каждый - декларация

Матиос купил два Mercedes почти по миллиону каждый - декларация - Фото
Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Согласно документу, Матиос приобрел два автомобиля Mercedes-Benz G350TD 2-13 года выпуска у некоего Александра Жилюка

Главный военный прокурор Анатолий Матиос задекларировал покупку двух автомобилей Mercedes-Benz по цене 970 000 грн каждый. Соответствующие изменения в декларацию он внес 31 мая.

Согласно документу, Матиос приобрел два автомобиля Mercedes-Benz G350TD 2013 года выпуска у некоего Александра Жилюка.

За каждую из машин, как сказано в декларации, главный военный прокурор заплатил по 970 000 грн.

Ранее в НАПК заявили, что народный депутат Нестор Шуфрич в электронной декларации за 2016 год не указал стоимость ряда объектов недвижимости: двух земельных участков, двух жилых домов и шести квартир.

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Теги: декларация, анатолий матиос, Mercedes
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