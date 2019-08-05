Медиадвижение: Новая власть сознательно подрывает доверие к СМИ

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - пресс-служба президента)

Медиадвижение Медиа за осознанный выбор считает распространение сотрудником Офиса президента ложной информации о якобы заявлении на увольнение главы ОП Андрея Богдана целенаправленной провокацией против СМИ с целью подорвать к ним доверие в обществе. Об этом говорится в заявлении движения.

Отмечается, что сотрудник ОП, который передал копию заявления одновременно нескольким журналистам, сознательно способствовал распространению ложной новости. По информации Зеркала недели и других источников, этим человеком является заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Сам он это отрицает.

"Мы считаем недопустимой ситуацию, когда государственные служащие и политики сознательно распространяют ложную информацию, подрывая доверие общества к СМИ. Особое беспокойство вызывает реакция главы государства Владимира Зеленского, который не признал некорректность действий своих подчиненных", - говорится в заявлении.

По мнению Зеленского, распространение копии "заявления" не было дезинформацией, так как, по его словам, все сотрудники ОП подали ему заявления об увольнении по собственному желанию без указания даты. Сам Богдан заявил, что журналисты зря отождествляют себя с обществом, ведь команда Зеленского "общается с обществом без посредников, без журналистов".

Подписанты заявления считают манипулятивным противопоставление непосредственного общения политиков с гражданами через соцсети и "опосредованной" коммуникации через СМИ. "Подотчетность власти обществу через СМИ нельзя заменить комфортным общением народных избранников в соцсетях, ведь общество - это не только их френды и фолловеры", - говорится в заявлении.

Представители медиа подчеркнули, что "на смену непубличным отношениям (журналистов, - ред.) с политиками, "сливу" и взаимным услугам должны прийти прозрачность, проверка фактов и неукоснительное соблюдение профессиональных стандартов".

Заявление подписали: медиадвижение Медиа за осознанный выбор (входит LIGA.net и другие крупные медиа Украины), а также Детектор медиа, Институт развития региональной прессы, Институт массовой информации, Интерньюз-Украина, Институт демократии им. Пилипа Орлика, Украинский кризисный медиа центр, фонд Суспільність, а также ряд известных журналистов.

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