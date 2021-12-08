Медведчук поставил рекорд по сумме имущества, не указанного в декларации – НАПК

Депутат Верховной Рады и один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук поставил "рекорд" по сумме не указанного в декларации имущества. Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) по итогам проверки декларации Медведчука за 2020 год.

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В самом сообщении не упомянута фамилия проверявшегося депутата, однако дана прямая ссылка на документ НАПК от 26 ноября 2021 года с результатами проверки декларации, в котором декларант назван полным именем.

По сообщению НАПК, Медведчук не указал в декларации земельный участок в Киеве площадью свыше шести гектаров и домовладение на нем площадью 2900 кв. м. Стоимость земельного участка НАПК оценил в более чем 29 млн грн, а домовладения – в 16 млн грн.

Также в декларации не указан земельный участок в Крыму, право пользования которым находится у его жены.

НАПК также установило, что в декларации не указана стоимость четырех собственных автомобилей Медведчука:

Mercedes-Benz Maybach S650 стоимостью 24 млн грн;

Mercedes-Benz S500 4 Matic стоимостью 1,8 млн грн;

Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 1,1 млн грн;

Renault Duster стоимостью 500 000 грн.

Лидер ОПЗЖ, заявляют в Агентстве, также не счел нужным указывать в декларации стоимость шести автомобилей, которые принадлежат его жене.

Общая стоимость незадекларированного имущества депутата составила более 73 млн грн. "Это рекордная сумма недостоверных сведений, которую НАПК выявило во время полной проверки деклараций чиновников в этом году", – говорится в сообщении Агентства.

Несмотря на такой "рекорд", уголовная ответственность за него Медведчуку не грозит, отмечает НАПК. Закон, предусматривающий судебное преследование за ложь в декларациях, был принят только в июне этого года, и применить его можно будет лишь к декларациям за 2021 год.

НАПК начало полную проверку декларации Медведчука 28 июля – после того, как получило результаты мониторинга его образа жизни как народного депутата.

3 февраля 2021 года СНБО наложил санкции на три телеканала из так называемого пула Медведчука.

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука и его окружения.

11 мая СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

8 октября Медведчуку объявили еще одно подозрение в госизмене и содействии терроризму.

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Сергей Бережной

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