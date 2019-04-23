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23.04.2019, 06:45

Медведчук расстроен: Зеленский не идет на условия РФ по Донбассу

Медведчук расстроен: Зеленский не идет на условия РФ по Донбассу - Фото
Виктор Медведчук (скриншот из видеозаписи)

Один из лидеров украинской партии "Оппозиционная платформа-За життя" говорит, что ему сложно поддерживать Зеленского: у того иная позиция по Донбассу

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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктор Медведчук не может сейчас поддержать де-факто избранного президентом Владимира Зеленского. Об этом пророссийский политик заявил в эфире российского пропагандистского канала Россия 24.

По его словам, его поддержкой Зеленский может заручиться, если "реально захочет мира на Донбассе и мы увидим, что он реально это делает".

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"Очень сложно говорить о его обещаниях, господина Зеленского, потому что таковых не было. Были отдельные реплики, и то они появились в последние три-пять дней. Это все пока условно", - сказал Медведчук.

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По его словам, при двух "нет" Зеленского - амнистии боевикам и особому статусу Донбасса - "говорить о том, что он будет делать что-то для мира, пока очень сложно".

"Может, ситуация изменится. Может, это связано с тем, что ему еще неизвестны определенные особенности процесса на Донбассе <...> К огромному сожалению, пока это обстоит именно так", - заключил кум Путина.

В эфире у пропагандистов страны-оккупанта РФ Медведчук традиционно перечислил кремлевские штампы - о том, что "Петр Порошенко допустил войну", "тарифный геноцид" и другое.

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Теги: Владимир Зеленский, война в донбассе, поддержка, виктор медведчук
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