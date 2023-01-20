Медведев снова начал бредить о ядерной войне. Госдеп: Это не первое безрассудное заявление

В Государственном департаменте США прокомментировали заявление экс-президента РФ Дмитрия Медведева, который снова начал грозить миру ядерной войной. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.

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Недавно Медведев сделал пропагандистское заявление о том, что поражение России в войне против Украины якобы может спровоцировать ядерный конфликт в мире.

По словам Пателя, он не будет разбирать, кто и от чьего имени говорит в России, но США не первый раз наблюдают подобную риторику из Москвы.

"Откровенно говоря, мы считаем провокационную риторику в отношении ядерного оружия не только опасной, но и безрассудной. Это увеличивает риск просчета, и, откровенно говоря, его следует избегать – и мы не будем этому потакать", — сказал он.

Спикер Госдепа подчеркнул, что ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда не следует вести.

Тексты якобы Медведева изобилуют эпитетами и "остротами", направленными на эмоции российской аудитории ради большего пропагандистского эффекта. Заявления всегда пересыпаны выражениями вроде "атлантические импотенты", "киевские фанатики", "натовские выскочки", "зоологические выродки", "кучка англосаксонских стран и прихвостней" и так далее. Слова выше – всего из двух небольших постов.

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Дмитро Гриниченко

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