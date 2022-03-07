Между Харьковом и Сумами "растворили" группу войск РФ: она хотела идти на Киев – Арестович

Между Харьковом и Сумами формировалась огромная группировка войск России, которая должна была идти на Киев. Ее больше нет, заявил в эфире марафона украинских канала советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Растворили между Харьковом и Сумами огромную оперативную группировку. Его теперь нет. Частично убита, частично переброшена под Харьков и там же остановлена, частично отошла и зализывает раны", – сказал он.

Арестович добавил, что оперативные возможности РФ – очень далеки от массированных бомбардировок и финальных штурмов, если не штурмов вообще.

По его словам, за последние сутки российские войска практически не продвинулись: в Харьковской области их выбили из Чугуева, бьют их под Николаевом, под Киевом их накрывают артиллерией – за 10 дней войска РФ не прошли маленькие пригороды, Бучу и Гостомель.

"Не надо бояться. Российская армия не сильная, она просто долгая. Мы их потихоньку, как салями, съедим", – подытожил Арестович.

Читайте также: Вторжение России. Генштаб обнародовал свежие данные по потерям врага

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.