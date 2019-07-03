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03.07.2019, 14:14

Международный розыск Клюева не мешает регистрации кандидатом - ВС

Международный розыск Клюева не мешает регистрации кандидатом - ВС - Фото
Михаил Смокович (фото - LIGA.net)

Комментируя кейс Андрея Клюева, судья Верховного суда Михаил Смокович заявил, что беглый Виктор Янукович якобы не смог заявиться кандидатом на выборы

Несмотря на то, что бывший глава Администрации президента при Януковиче Андрей Клюев, который баллотируется в Раду, объявлен в международный розыск, "это не доказательство непроживания на территории Украины". Об этом на брифинге заявил глава Кассационного админсуда Верховного суда Михаил Смокович.

По словам судьи, из справки ГПУ о Клюеве следует, что в уголовных делах есть информация по нему, но нет доказательств ее обоснованности.

Отвечая на вопрос, имеет ли право баллотироваться находящийся в розыске кандидат, Смокович сказал: "Запретов, предусмотренных законом о выборах и Конституцией, нет. Что касается уголовного преследования - только когда есть соответствующие приговоры, набравшие законную силу".

Уточняя, означает ли это, что даже беглый экс-президент Виктор Янукович (приговор по нему еще не вступил в силу) тоже мог бы баллотироваться в Раду, судья сказал: "На мой взгляд, общепризнанным является то, что Янукович проживает в России, поэтому я думаю, что он баллотироваться не будет".

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы на досрочные выборы и сослались на разрешение Верховного суда. В этот же день на Майдане Независимости состоялась акция протеста против этих кандидатов и пророссийского реванша в целом. Протестующие дали ЦИК и Верховному суду два дня.

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Теги: выборы, виктор янукович, Андрей Клюев, верховный суд, Михаил Смокович
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