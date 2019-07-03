Международный розыск Клюева не мешает регистрации кандидатом - ВС

Михаил Смокович (фото - LIGA.net)

Несмотря на то, что бывший глава Администрации президента при Януковиче Андрей Клюев, который баллотируется в Раду, объявлен в международный розыск, "это не доказательство непроживания на территории Украины". Об этом на брифинге заявил глава Кассационного админсуда Верховного суда Михаил Смокович.

По словам судьи, из справки ГПУ о Клюеве следует, что в уголовных делах есть информация по нему, но нет доказательств ее обоснованности.

Отвечая на вопрос, имеет ли право баллотироваться находящийся в розыске кандидат, Смокович сказал: "Запретов, предусмотренных законом о выборах и Конституцией, нет. Что касается уголовного преследования - только когда есть соответствующие приговоры, набравшие законную силу".

Уточняя, означает ли это, что даже беглый экс-президент Виктор Янукович (приговор по нему еще не вступил в силу) тоже мог бы баллотироваться в Раду, судья сказал: "На мой взгляд, общепризнанным является то, что Янукович проживает в России, поэтому я думаю, что он баллотироваться не будет".

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы на досрочные выборы и сослались на разрешение Верховного суда. В этот же день на Майдане Независимости состоялась акция протеста против этих кандидатов и пророссийского реванша в целом. Протестующие дали ЦИК и Верховному суду два дня.

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