Мельник: Ждем от нового главы Минобороны Германии танки, авиацию и корабли, но без иллюзий
Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник и бывший посол в Германии заявил, что Украина ждет больше решительности от нового главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса в вопросе поставок вооружений. Об этом он сказал в интервью T-online.
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По его словам, Украина не питает иллюзий насчет назначения Писториуса из-за его противоречивых заявлениях о России в прошлом — в 2018 году он хотел пересмотреть санкции против РФ.
Одновременно дипломат выразил надежду, что новый министр обороны Германии будет действовать намного решительнее и быстрее, чем его предшественница Кристин Ламбрехт.
Мельник заявил, что Украина призывает Писториуса предоставить массированную поддержку тяжелыми вооружениями — танками, истребителями, боевыми кораблями, реактивными системами залпового огня, артиллерией, противовоздушной обороной и достаточным количеством боеприпасов.
"Для Писториуса это также возможность. Он может доказать, что Германия навсегда отказалась от тактики отказа", — резюмировал замминистра.
- 16 января Кристин Ламбрехт официально объявила о своей отставке с поста министра обороны Германии. Перед этим она подверглась критике за новогоднее обращение, в котором упомянула войну РФ против Украины на фоне фейерверков.
- Новым министром обороны Германии станет бывший министр внутренних дел земли Нижняя Саксония, член Социал-демократической партии Борис Писториус.
- Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германии будет легче принять решение о поставке Украине танков, если аналогичное решение примут США.
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