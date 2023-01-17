UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мельник: Ждем от нового главы Минобороны Германии танки, авиацию и корабли, но без иллюзий

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 23:17
Мельник: Ждем от нового главы Минобороны Германии танки, авиацию и корабли, но без иллюзий - Фото
Андрей Мельник (Фото: EPA)

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник и бывший посол в Германии заявил, что Украина ждет больше решительности от нового главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса в вопросе поставок вооружений. Об этом он сказал в интервью T-online.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина не питает иллюзий насчет назначения Писториуса из-за его противоречивых заявлениях о России в прошлом — в 2018 году он хотел пересмотреть санкции против РФ. 

Одновременно дипломат выразил надежду, что новый министр обороны Германии будет действовать намного решительнее и быстрее, чем его предшественница Кристин Ламбрехт.

Мельник заявил, что Украина призывает Писториуса предоставить массированную поддержку тяжелыми вооружениями — танками, истребителями, боевыми кораблями, реактивными системами залпового огня, артиллерией, противовоздушной обороной и достаточным количеством боеприпасов.

"Для Писториуса это также возможность. Он может доказать, что Германия навсегда отказалась от тактики отказа", — резюмировал замминистра.

  • 16 января Кристин Ламбрехт официально объявила о своей отставке с поста министра обороны Германии. Перед этим она подверглась критике за новогоднее обращение, в котором упомянула войну РФ против Украины на фоне фейерверков.
  • Новым министром обороны Германии станет бывший министр внутренних дел земли Нижняя Саксония, член Социал-демократической партии Борис Писториус.
  • Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германии будет легче принять решение о поставке Украине танков, если аналогичное решение примут США.

Читайте также: Танки для Украины будут одним из первых решений нового министра обороны – вице-канцлер ФРГ 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война военная помощь андрей мельник
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 