Вице-канцлер: Если США дадут Украине танки, то и Германии будет легче их дать

Германии будет легче принять решение о поставке Украине танков, если аналогичное решение примет США. Об этом сообщил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, передает Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что выступает за то, чтобы разрешить поставку Украине немецких танков Leopard – в частности, тех, которые есть у Финляндии и Польши.

"Я утверждаю, что мы это сделаем. Если Америка решит, что они будут поставлять боевые танки в Украину, то это облегчит задачу и Германии. Вы знаете нашу историю, и мы более медленно рассматриваем этот вопрос по понятным причинам".

Принять какое-либо решение по танкам будет одной из первых задач для нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, добавил Хабек.

По его словам, Писториус – очень опытный политик и "правильный представитель" немецкой армии, который будет принимать решения в кратчайшие сроки.

Хабек добавил, что Украина должна получить все военное оборудование, которое нужно для победы в войне, но красная линия – не ввязаться в Третью мировую.

Читайте также: "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.