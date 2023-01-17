Вице-канцлер: Если США дадут Украине танки, то и Германии будет легче их дать
Германии будет легче принять решение о поставке Украине танков, если аналогичное решение примет США. Об этом сообщил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, передает Bloomberg.
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Он отметил, что выступает за то, чтобы разрешить поставку Украине немецких танков Leopard – в частности, тех, которые есть у Финляндии и Польши.
"Я утверждаю, что мы это сделаем. Если Америка решит, что они будут поставлять боевые танки в Украину, то это облегчит задачу и Германии. Вы знаете нашу историю, и мы более медленно рассматриваем этот вопрос по понятным причинам".
Принять какое-либо решение по танкам будет одной из первых задач для нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, добавил Хабек.
По его словам, Писториус – очень опытный политик и "правильный представитель" немецкой армии, который будет принимать решения в кратчайшие сроки.
Хабек добавил, что Украина должна получить все военное оборудование, которое нужно для победы в войне, но красная линия – не ввязаться в Третью мировую.
- Польша и Финляндия хотят давать Украине танки Leopard. Варшава намерена создать коалицию, чтобы обеспечить Украине бригаду с этими танками.
- Однако Германия пока не дала разрешения на поставку танков немецкого производства. Эта тема будет обсуждаться на встрече коалиции Рамштайн 20 января.
- Тем временем Британия решила дать Украине роту (14 штук) своих танков Challenger.
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