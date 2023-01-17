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Вице-канцлер: Если США дадут Украине танки, то и Германии будет легче их дать

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 13:49
Вице-канцлер: Если США дадут Украине танки, то и Германии будет легче их дать - Фото
Роберт Хабек (фото - ЕРА)

Германии будет легче принять решение о поставке Украине танков, если аналогичное решение примет США. Об этом сообщил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, передает Bloomberg.

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Он отметил, что выступает за то, чтобы разрешить поставку Украине немецких танков Leopard – в частности, тех, которые есть у Финляндии и Польши.

"Я утверждаю, что мы это сделаем. Если Америка решит, что они будут поставлять боевые танки в Украину, то это облегчит задачу и Германии. Вы знаете нашу историю, и мы более медленно рассматриваем этот вопрос по понятным причинам".

Принять какое-либо решение по танкам будет одной из первых задач для нового министра обороны Германии Бориса Писториуса, добавил Хабек.

По его словам, Писториус – очень опытный политик и "правильный представитель" немецкой армии, который будет принимать решения в кратчайшие сроки.

Хабек добавил, что Украина должна получить все военное оборудование, которое нужно для победы в войне, но красная линия – не ввязаться в Третью мировую.

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Марко Сировой
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Германия танки Leopard роберт хабек Abrams
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