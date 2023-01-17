Танки для Украины будут одним из первых решений нового министра обороны – вице-канцлер ФРГ
17.01.2023, 14:24
Роберт Хабек (Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON)
Решение о поставках танков Leopard Украине будет одним из первых для нового министра обороны Германии Бориса Писториуса. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, сообщает Bloomberg.
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"Я хорошо знаю Бориса Писториуса, он очень опытный политик. Он правильный представитель немецкой армии и человек, способный быстро принимать решения. А это то, что нужно", — сказал Хабек.
Украина должна получить "всю военную технику, которая необходима для победы в войне", добавил он с оговоркой, что "красной чертой всегда должно быть то, что мы не участвуем в третьей мировой войне".
- 16 января Кристин Ламбрехт официально объявила о своей отставке с поста министра обороны Германии. Перед этим она подверглась критике за новогоднее обращение, в котором упомянула войну РФ против Украины на фоне фейерверков.
- Новым министром обороны Германии станет бывший министр внутренних дел земли Нижняя Саксония, член Социал-демократической партии Борис Писториус.
- Сегодня Хабек также заявил, что Германии будет легче принять решение о поставке Украине танков, если аналогичное решение примет США.
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