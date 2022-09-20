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Мельник: Сейчас переговоры и перемирия с РФ лишены смысла – они приведут к новой войне

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 14:58
Мельник: Сейчас переговоры и перемирия с РФ лишены смысла – они приведут к новой войне - Фото
Андрей Мельник (скриншот из стрима ARD)

Без фундаментальных изменений внутри России любые переговоры и перемирия со страной-оккупантом не имеют смысла и являются лишь передышкой для кремлевского режима перед новыми атаками. Об этом предостерег на форуме Bodensee от газеты Schwabische Zeitung во Фридрихсхафене посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

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Дипломат в очередной раз попытался донести до немецкой аудитории, что большинство россиян поддерживают империалистический курс диктатора Владимира Путина "и соглашаются с тем, что украинцы будут вырезаны".

По словам посла, любое перемирие, мирный договор и соглашение – "это лишь передышка для режима в России, кто бы ни был там наверху, для подготовки к новой, еще более вероломной войне".

Мельник подчеркнул, что нужно стремиться "к новому старту в России", и только если там произойдут перемены, Украина "будет чувствовать себя в большей безопасности".

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Євген Пилипенко
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Германия война геноцид перемирие андрей мельник
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