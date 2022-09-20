Мельник: Сейчас переговоры и перемирия с РФ лишены смысла – они приведут к новой войне
Без фундаментальных изменений внутри России любые переговоры и перемирия со страной-оккупантом не имеют смысла и являются лишь передышкой для кремлевского режима перед новыми атаками. Об этом предостерег на форуме Bodensee от газеты Schwabische Zeitung во Фридрихсхафене посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
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Дипломат в очередной раз попытался донести до немецкой аудитории, что большинство россиян поддерживают империалистический курс диктатора Владимира Путина "и соглашаются с тем, что украинцы будут вырезаны".
По словам посла, любое перемирие, мирный договор и соглашение – "это лишь передышка для режима в России, кто бы ни был там наверху, для подготовки к новой, еще более вероломной войне".
Мельник подчеркнул, что нужно стремиться "к новому старту в России", и только если там произойдут перемены, Украина "будет чувствовать себя в большей безопасности".
- Неделю назад Мельник "послал" немецкого политолога за сомнение в возможности победы Украины.
- 10 сентября он посетовал, что если бы Германия поставила ВСУ тяжелую технику, контрнаступление началось бы раньше.
- 14 сентября Мельник заявил, что он убежден – коалиция в Германии "в ближайшие недели" примет решение о поставках в Украину бронетранспортеров Marder и танков Leopard.
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