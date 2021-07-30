"Меньшее зло". Большинство украинцев устраивает состояние конфликта на Донбассе – Резников

Большинство украинцев устраивает нынешнее состояние конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Интерфакс-Украина.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Да (устраивает – ред.), как меньшее зло...Люди ко всему привыкают", – сказал министр.

Несмотря на это, Резников утверждает, что "по недавним опросам" 70% украинцев считают, что неподконтрольные территории должны вернуться в Украину на условиях, существовавших до 2014 года. Кроме того, он отметил, что отношение к войне на Донбассе стало меняться в некоторых регионах, когда выходцы из них стали гибнуть на фронте.

"Возьмите Николаев, например. Ранее по своим настроениям он напоминал Севастополь – там тоже были старые, советские еще, судостроительные заводы, которые потеряли заказы. Но после того как начали гибнуть ребята родом из Николаевщины, отношение резко изменилось", – подчеркивает Резников.

В 2020-ом Резников заявил о необходимости безопасной реинтеграции временно оккупированного Донбасса для того, чтобы эта территория не стала "опухолью" для Украины. Позже он пояснил свои слова.

Министр считает, что полная реинтеграция временно оккупированных частей Донбасса займет не меньше 25 лет, а украинцам не следует "строить иллюзий".

Читайте также: Война на Донбассе. Тотальная амнистия не может быть применена – Резников

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.