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"Меньшее зло". Большинство украинцев устраивает состояние конфликта на Донбассе – Резников

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 15:17
Алексей Резников (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Большинство украинцев устраивает нынешнее состояние конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Интерфакс-Украина.

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"Да (устраивает – ред.), как меньшее зло...Люди ко всему привыкают", – сказал министр.

Несмотря на это, Резников утверждает, что "по недавним опросам" 70% украинцев считают, что неподконтрольные территории должны вернуться в Украину на условиях, существовавших до 2014 года. Кроме того, он отметил, что отношение к войне на Донбассе стало меняться в некоторых регионах, когда выходцы из них стали гибнуть на фронте.

"Возьмите Николаев, например. Ранее по своим настроениям он напоминал Севастополь – там тоже были старые, советские еще, судостроительные заводы, которые потеряли заказы. Но после того как начали гибнуть ребята родом из Николаевщины, отношение резко изменилось", – подчеркивает Резников.

  • В 2020-ом Резников заявил о необходимости безопасной реинтеграции временно оккупированного Донбасса для того, чтобы эта территория не стала "опухолью" для Украины. Позже он пояснил свои слова.
  • Министр считает, что полная реинтеграция временно оккупированных частей Донбасса займет не меньше 25 лет, а украинцам не следует "строить иллюзий".

Читайте также: Война на Донбассе. Тотальная амнистия не может быть применена – Резников

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война на Донбассе Алексей Резников
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