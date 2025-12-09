Мэр Энергодара объяснил, кого из бюджетников в оккупации будут считать коллаборантами

Обвинения в коллаборационизме будут касаться руководителей, которые активно сотрудничали, регистрировали предприятия и платили налоги РФ, заявил Орлов

Дмитрий Орлов (Фото: Запорожская обладминистрация)

Рядовые медики, работники критической инфраструктуры и коммунальщики, работавшие на временно оккупированных территориях, не будут расцениваться как коллаборанты. Об этом в интервью LIGA.net заявил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов, который вынужденно выехал из оккупированного населенного пункта весной 2022 года.

"Коллаборантом можно считать человека, если есть приговор суда. Врачи, объекты критической инфраструктуры, коммунальная сфера – они защищены конвенциями по коллаборации", – заявил он.

По словам Орлова, в случае этих людей не будет доказан факт коллаборации.

Однако мэр добавил, что исключение из этого составляют руководители, которые "активно сотрудничали, регистрировали предприятия, платили налоги".

Также он рассказал, что в целом Энергодар является "полупустым городом".

"Многие из тех, кто остался, работают на критической инфраструктуре и имеют определенные бронирования от российской армии", – отметил Орлов.