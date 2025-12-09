Мер Енергодара пояснив, кого з бюджетників в окупації вважатимуть колаборантами
Рядові медики, працівники критичної інфраструктури та комунальники, що працювали на тимчасово окупованих територіях, не розцінюватимуться як колаборанти. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив міський глава Енергодара Дмитро Орлов, який вимушено виїхав з окупованого населеного пункту навесні 2022 року.
"Колаборантом можна вважати людину, якщо є вирок суду. Лікарі, об'єкти критичної інфраструктури, комунальна сфера – вони захищені конвенціями щодо колаборації", – заявив він.
За словами Орлова, у випадку цих людей не буде доведено факт колаборації.
Однак мер додав, що виняток із цього становлять керівники, котрі "активно співпрацювали, реєстрували підприємства, сплачували податки".
Також він розповів, що загалом Енергодар є "напівпорожнім містом".
"Багато з тих, хто залишився, працюють на критичній інфраструктурі і мають певні бронювання від російської армії", – зауважив Орлов.
Запорізька АЕС та її місто-супутник Енергодар окуповані ще у перші дні великого вторгнення. За ці роки Росія перетворила найбільшу атомну станцію Європи на величезну військову базу, що вже понад 10 разів пережила повні блекаути. Наскільки небезпечна ситуація – читайте в інтерв'ю LIGA.net із мером міста.
