Мер Енергодара пояснив, кого з бюджетників в окупації вважатимуть колаборантами

Звинувачення у колаборанстві стосуватимуться керівників закладів на окупованих територіях, що активно співпрацювали, реєстрували підприємства та платили податки РФ, заявив Орлов

Дмитро Орлов (Скриншот з відео)

Рядові медики, працівники критичної інфраструктури та комунальники, що працювали на тимчасово окупованих територіях, не розцінюватимуться як колаборанти. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив міський глава Енергодара Дмитро Орлов, який вимушено виїхав з окупованого населеного пункту навесні 2022 року.

"Колаборантом можна вважати людину, якщо є вирок суду. Лікарі, об'єкти критичної інфраструктури, комунальна сфера – вони захищені конвенціями щодо колаборації", – заявив він.

За словами Орлова, у випадку цих людей не буде доведено факт колаборації.

Однак мер додав, що виняток із цього становлять керівники, котрі "активно співпрацювали, реєстрували підприємства, сплачували податки".

Також він розповів, що загалом Енергодар є "напівпорожнім містом".

"Багато з тих, хто залишився, працюють на критичній інфраструктурі і мають певні бронювання від російської армії", – зауважив Орлов.