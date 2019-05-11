Мэр Херсона обжалует отмену переименования улицы в честь Гандзюк

Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)

Решение Херсонского окружного админсуда об отмене решения о переименовании улицы Лютеранской на улицу Гандзюк будет обжаловано. Об этом в комментарии Укринформу заявил мэр Херсона Владимир Миколаенко.

Он отметил, что апелляция будет подана, как только в мэрии получат решение суда.

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"У нас нет на сегодняшний день решения суда. Я из средств массовой информации узнал не слишком хорошую новость, что отменено решение сессии в части переименования улицы Лютеранской на улицу Кати Гандзюк. Я думаю, после того, как будет ознакомление с решением суда, обязательно будет апелляция", - сказал Миколаенко.

Ранее Херсонский окружной административный суд рассмотрел иск о признании неправомерным решения горсовета о переименование улицы Лютеранской в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк.

Иск удовлетворен частично, а именно – в части переименования улицы. Действия Миколаенко при проведении голосования 22 февраля, которым и принялось соответствующее решение, признаны неправомерными.