Мэр Львова: Прекратите преследование мэра Черкасс, он выразил мнение громады

Мэр Львова Андрей Садовый призвал "прекратить преследование" мэра Черкасс Анатолия Бондаренко из-за решения Горисполкома ослабить карантин в городе. По мнению Садового, Бондаренко "выразил мнение громады". Об этом городской глава Львова написал в Facebook.
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"Нужно прекратить любые преследования мэра Черкасс. Он выразил мнение громады", - заявил Садовый, добавив, что, по его мнению, "правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений относительно карантинных ограничений".
Садовый заявил, что Львов еще в среду направил в Кабмин такое предложение.
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