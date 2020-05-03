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Мэр Львова: Прекратите преследование мэра Черкасс, он выразил мнение громады

Мэр Львова: Прекратите преследование мэра Черкасс, он выразил мнение громады - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.05.2020, 10:55

По мнению мэра Львова Андрея Садового, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко "выразил мнение громады"

Мэр Львова Андрей Садовый призвал "прекратить преследование" мэра Черкасс Анатолия Бондаренко из-за решения Горисполкома ослабить карантин в городе. По мнению Садового, Бондаренко "выразил мнение громады". Об этом городской глава Львова написал в Facebook.

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"Нужно прекратить любые преследования мэра Черкасс. Он выразил мнение громады", - заявил Садовый, добавив, что, по его мнению, "правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений относительно карантинных ограничений".

Садовый заявил, что Львов еще в среду направил в Кабмин такое предложение.

  • С 1 мая исполком Черкасского горсовета ослабил карантин в городе, тогда как общенациональные меры, введенные распоряжением Кабмина, продолжают действовать как минимум до 11 мая. Полиция открыла уголовное дело.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что мэр Черкасс "путает слова "децентрализация" и "автономия".
  • 2 мая мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс Александра Бондаренко.

Читайте также: Мэру Черкасс якобы угрожали из Офиса президента, там его назвали жертвой пранка

Владислав Сердюк
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