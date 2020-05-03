Мэр Львова: Прекратите преследование мэра Черкасс, он выразил мнение громады

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Львова Андрей Садовый призвал "прекратить преследование" мэра Черкасс Анатолия Бондаренко из-за решения Горисполкома ослабить карантин в городе. По мнению Садового, Бондаренко "выразил мнение громады". Об этом городской глава Львова написал в Facebook.

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"Нужно прекратить любые преследования мэра Черкасс. Он выразил мнение громады", - заявил Садовый, добавив, что, по его мнению, "правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений относительно карантинных ограничений".

Садовый заявил, что Львов еще в среду направил в Кабмин такое предложение.

С 1 мая исполком Черкасского горсовета ослабил карантин в городе, тогда как общенациональные меры, введенные распоряжением Кабмина, продолжают действовать как минимум до 11 мая. Полиция открыла уголовное дело.

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