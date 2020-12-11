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Мэра Одессы Труханова госпитализировали из-за COVID-19

11.12.2020, 18:16
Мэра Одессы Труханова госпитализировали из-за COVID-19 - Фото
Геннадий Труханов (Фото: omr.gov.ua)

Мэра Одессы Геннадия Труханова, у которого ранее диагностировали коронавирус, госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом он сам сообщил в Facebook.

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"Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу", – написал Труханов.

В пресс-службе Одесского горсовета Думской сообщили, что медики оценивают состояние мэра как средней тяжести. Труханова, по словам представителя горсовета, разместили в боксированной палате с двумя другими пациентами.

  • 9 декабря Труханов получил положительный тест на COVID-19. Он ушел на самоизоляцию.
  • За прошедшие сутки в Украине выявили 13 514 заболевших коронавирусной болезнью (днем ранее – 13 371), при этом выздоровели от COVID-19 15 327 человека (13 903) – такая динамика, когда количество выздоровевших за сутки превышает число новых заболевших, наблюдается уже четвертый день.
Вадим Ребрина
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