Мережко: США сдерживают Лукашенко, чтобы он не стал полностью зависимым от Путина

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

США пытаются сдерживать диктатора Александра Лукашенко "кнутом и пряником", чтобы Беларусь не попала в 100% зависимость от российского диктатора Владимира Путина. Об этом в разборе для LIGA.net рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики (СН) Александр Мережко, комментируя снятие санкций с национальной белорусской авиакомпании "Белавиа".

Мережко предполагает, что это может быть связано с военными учениями "Запад-2025" между Россией и Беларусью.

"Чтобы это (военные учения – ред.) не превратилось в новую эскалацию или на новую волну агрессии, возможно, не только против Украины, а против других стран", – объясняет эксперт.

Он также добавляет, что с политической точки зрения, снятие ограничений является шагом к квазилегитимизации режима Лукашенко и его действий.

"Лукашенко хочет выжить так как политик и он хочет все-таки оставаться там с феодалом в своей вотчине. Он хочет быть самостоятельным диктатором независимо от другого диктатора. Поэтому пытается как-то маневрировать между Путиным и Западом", – отмечает глава парламентского комитета.

Мережко добавляет, что США, возможно, купились на эти сигналы, но на самом деле Лукашенко зависит от Путина.

"Его спецслужбы и военное руководство пропитаны россиянами, его экономическая зависимость абсолютна. Но происходит игра. Лукашенко пытается создать иллюзию собственной независимости, и почему-то Соединенные Штаты хотят в это верить", – подытожил он.