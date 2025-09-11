Мережко: США сдерживают Лукашенко, чтобы он не стал полностью зависимым от Путина
США пытаются сдерживать диктатора Александра Лукашенко "кнутом и пряником", чтобы Беларусь не попала в 100% зависимость от российского диктатора Владимира Путина. Об этом в разборе для LIGA.net рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики (СН) Александр Мережко, комментируя снятие санкций с национальной белорусской авиакомпании "Белавиа".
Мережко предполагает, что это может быть связано с военными учениями "Запад-2025" между Россией и Беларусью.
"Чтобы это (военные учения – ред.) не превратилось в новую эскалацию или на новую волну агрессии, возможно, не только против Украины, а против других стран", – объясняет эксперт.
Он также добавляет, что с политической точки зрения, снятие ограничений является шагом к квазилегитимизации режима Лукашенко и его действий.
"Лукашенко хочет выжить так как политик и он хочет все-таки оставаться там с феодалом в своей вотчине. Он хочет быть самостоятельным диктатором независимо от другого диктатора. Поэтому пытается как-то маневрировать между Путиным и Западом", – отмечает глава парламентского комитета.
Мережко добавляет, что США, возможно, купились на эти сигналы, но на самом деле Лукашенко зависит от Путина.
"Его спецслужбы и военное руководство пропитаны россиянами, его экономическая зависимость абсолютна. Но происходит игра. Лукашенко пытается создать иллюзию собственной независимости, и почему-то Соединенные Штаты хотят в это верить", – подытожил он.
- В конце августа Rzeczpospolita писала, что США и Беларусь ведут переговоры о снятии санкций, в частности наложенных на "Белавиа" и завод по производству калийных удобрений "Беларуськалий".
- 11 сентября Белый дом официально снял санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". Тем временем Лукашенко "по просьбе президента США и глав других государств" помиловал 14 политзаключенных.
Комментарии (0)