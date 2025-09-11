Мережко: США стримують Лукашенка "батогом і пряником", щоб він не став повністю залежним від Путіна

Зняття США обмежень з "Белавіа" є кроком до квазілегітимізації режиму Лукашенка, вважає Голова Комітету Ради

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

США намагаються стримувати диктатора Олександра Лукашенка "батогом і пряником", щоб Білорусь не потрапила в 100% залежність від російського диктатора Володимира Путіна. Про це у розборі для LIGA.net розповів голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики (СН) Олександр Мережко, коментуючи зняття санкцій з національної білоруської авіакомпанії "Белавіа".

Мережко припускає, що це може бути пов'язано з військовими навчаннями "Захід-2025" між Росією та Білоруссю.

"Щоб це (військові навчання – ред.) не перетворилось на нову ескалацію або на нову хвилю агресії, можливо, не тільки проти України, а проти інших країн", – пояснює експерт.

Він також додає, що з політичної точки зору, зняття обмежень є кроком до квазілегітимізації режиму Лукашенка та його дій.

"Лукашенко хоче вижити так як політик і він хоче все-таки залишатися там феодалом у своїй вотчині. Він хоче бути самостійним диктатором незалежно від іншого диктатора. Тому намагається якось маневрувати між Путіним і Заходом", – зазначає голова парламентського комітету.

Мережко додає, що США, можливо, купилися на ці сигнали, але насправді Лукашенко залежить від Путіна .

"Його спецслужби і військове керівництво просякнуті росіянами, його економічна залежність абсолютна. Але відбувається гра. Лукашенко намагається створити ілюзію власної незалежності, і чомусь Сполучені Штати хочуть в це вірити", – підсумував він.