Мережко: США стримують Лукашенка "батогом і пряником", щоб він не став повністю залежним від Путіна
США намагаються стримувати диктатора Олександра Лукашенка "батогом і пряником", щоб Білорусь не потрапила в 100% залежність від російського диктатора Володимира Путіна. Про це у розборі для LIGA.net розповів голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики (СН) Олександр Мережко, коментуючи зняття санкцій з національної білоруської авіакомпанії "Белавіа".
Мережко припускає, що це може бути пов'язано з військовими навчаннями "Захід-2025" між Росією та Білоруссю.
"Щоб це (військові навчання – ред.) не перетворилось на нову ескалацію або на нову хвилю агресії, можливо, не тільки проти України, а проти інших країн", – пояснює експерт.
Він також додає, що з політичної точки зору, зняття обмежень є кроком до квазілегітимізації режиму Лукашенка та його дій.
"Лукашенко хоче вижити так як політик і він хоче все-таки залишатися там феодалом у своїй вотчині. Він хоче бути самостійним диктатором незалежно від іншого диктатора. Тому намагається якось маневрувати між Путіним і Заходом", – зазначає голова парламентського комітету.
Мережко додає, що США, можливо, купилися на ці сигнали, але насправді Лукашенко залежить від Путіна .
"Його спецслужби і військове керівництво просякнуті росіянами, його економічна залежність абсолютна. Але відбувається гра. Лукашенко намагається створити ілюзію власної незалежності, і чомусь Сполучені Штати хочуть в це вірити", – підсумував він.
- Наприкінці серпня Rzeczpospolita писала, що США і Білорусь ведуть переговори щодо зняття санкцій, зокрема накладених на "Белавіа" та заводу з виробництва калійних добрив "Бєларуськалій".
- 11 вересня Білий дім офіційно зняв санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа". Тим часом Лукашенко "на прохання президента США та глав інших держав" помилував 14 політвʼязнів.
Коментарі (0)