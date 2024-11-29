Меркель заявила, что Украина и союзники должны думать над "дипломатическим решением" войны

Ангела Меркель (Фото: ЕРА)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украине и союзникам нужно думать о дипломатических путях решения войны. Об этом она сказала 28 ноября в эфире немецкого телеканала ZDF.

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"Не только в интересах Украины, но и в наших интересах, чтобы Путин не выиграл эту войну. Всегда нужно одновременно думать и о дипломатических решениях", – сказала она.

По словам Меркель, придет время — и всем "придется посоветоваться вместе", имея в виду Украину и союзников.

Экс-канцлер отметила, что военная победа для Украины "будет непростой". Однако она поддерживает усилия международного сообщества, чтобы "поставить Украину в выгодную ситуацию", заявила Меркель.

21 ноября Ангела Меркель объяснила в своих мемуарах, почему препятствовала вступлению Украины в НАТО.

Также она вспомнила, каким был для нее российский диктатор Владимир Путин.