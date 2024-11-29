Меркель заявила, що Україна та союзники мають думати над "дипломатичним рішенням" війни

Ангела Меркель (Фото: ЕРА)

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україні та союзникам потрібно думати про дипломатичні шляхи вирішення війни. Про це вона повідомила 28 листопада в ефірі німецького телеканалу ZDF.

"Не тільки в інтересах України, а й у наших інтересах, щоб Путін не виграв цю війну. Завжди потрібно одночасно думати й про дипломатичні рішення", – сказала вона.

За словами Меркель, настане час — і всім "доведеться порадитися разом", маючи на увазі Україну та союзників.

Ексканцлерка зазначила, що воєнна перемога для України "буде непростою". Однак вона підтримує зусилля міжнародної спільноти, щоб "поставити Україну у вигідну ситуацію", заявила Меркель.

21 листопада Ангела Меркель пояснила у своїх мемуарах, чому перешкоджала вступу України до НАТО.

Також вона згадала, яким був для неї російський диктатор Володимир Путін.