Меркель заявила, що Україна та союзники мають думати над "дипломатичним рішенням" війни
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україні та союзникам потрібно думати про дипломатичні шляхи вирішення війни. Про це вона повідомила 28 листопада в ефірі німецького телеканалу ZDF.
"Не тільки в інтересах України, а й у наших інтересах, щоб Путін не виграв цю війну. Завжди потрібно одночасно думати й про дипломатичні рішення", – сказала вона.
За словами Меркель, настане час — і всім "доведеться порадитися разом", маючи на увазі Україну та союзників.
Ексканцлерка зазначила, що воєнна перемога для України "буде непростою". Однак вона підтримує зусилля міжнародної спільноти, щоб "поставити Україну у вигідну ситуацію", заявила Меркель.
- 21 листопада Ангела Меркель пояснила у своїх мемуарах, чому перешкоджала вступу України до НАТО.
- Також вона згадала, яким був для неї російський диктатор Володимир Путін.