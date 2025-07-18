Мерц сомневается, что Украина будет в Евросоюзе до 2034 года

Канцлер Германии заявил, что сначала нужно закончить войну, а потом несколько лет уйдет на восстановление Украины

Фридрих Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц поставил под сомнение возможность вступления Украины в Европейский союз до 2034-го. Политик заявил, что интеграция Киева вряд ли произойдет в момент, который повлияет на среднесрочные финансовые планы блока, рассчитанные до этого года, передает агентство Reuters.

"Для нас абсолютным приоритетом является, прежде всего, сделать все возможное, чтобы закончить эту войну. Затем мы будем говорить о восстановлении Украины... но это займет несколько лет. Это, вероятно, даже не повлияет на текущие среднесрочные финансовые перспективы ЕС", – заявил канцлер после встречи с румынским президентом Никушором Даном в Берлине.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно называла 2030 год вполне реалистичной датой вступления Украины.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в апреле заявлял, что Украина имеет реальную возможность стать членом Евросоюза уже 1 января 2030 года, и это является важным шагом для обеспечения безопасности Европы.

Для вступления Украины в ЕС нужно будет согласие всех стран-партнеров. Сейчас против этого выступает Венгрия.