Мерц сумнівається, що Україна буде у Євросоюзі до 2034 року

Канцлер Німеччини заявив, що спочатку потрібно закінчити війну, а потім декілька років піде на відновлення України

Фрідріх Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поставив під сумнів можливість вступу України до Європейського Союзу до 2034-го. Політик заявив, що інтеграція Києва навряд чи відбудеться у момент, який вплине на середньострокові фінансові плани блоку, розраховані до цього року, передає агенція Reuters.

"Для нас абсолютним пріоритетом є, перш за все, зробити все можливе, щоб закінчити цю війну. Потім ми будемо говорити про відновлення України... але це займе кілька років. Це, ймовірно, навіть не вплине на поточні середньострокові фінансові перспективи ЄС", – заявив канцлер після зустрічі з румунським президентом Нікушором Даном у Берліні.

Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн неодноразово називала 2030 рік цілком реалістичною датою вступу України.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у квітні заявляв, що Україна має реальну можливість стати членом Євросоюзу вже 1 січня 2030 року, і це є важливим кроком для гарантування безпеки Європи.

Для вступу України до ЄС потрібна буде згода всіх країн-партнерів. Наразі проти цього виступає Угорщина.