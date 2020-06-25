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Место сложившей мандат Бельковой во фракции Батькивщина занял Евтушок

Место сложившей мандат Бельковой во фракции Батькивщина занял Евтушок - Фото
Сергей Евтушок (фото - Facebook Евтушка)
25.06.2020, 18:00

Ольга Белькова 18 июня досрочно сложила мандат народного депутата

Центральная избирательная комиссия признала избранным от Батькивщины и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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Евтушок занял место Ольги Бельковой, которая 18 июня по собственному желанию досрочно сложила мандат народного депутата.

Белькова сказала, что "влюблена в парламентаризм", однако ей нужна перезагрузка и она намерена теперь проверить, как работают написанные ею законы в реальном секторе экономики. Себя Белькова попросила считать "политиком запаса".

Вадим Ребрина
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верховная рада Батькивщина Ольга Белькова сергей евтушок
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