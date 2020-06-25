Место сложившей мандат Бельковой во фракции Батькивщина занял Евтушок

Центральная избирательная комиссия признала избранным от Батькивщины и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
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Евтушок занял место Ольги Бельковой, которая 18 июня по собственному желанию досрочно сложила мандат народного депутата.
Белькова сказала, что "влюблена в парламентаризм", однако ей нужна перезагрузка и она намерена теперь проверить, как работают написанные ею законы в реальном секторе экономики. Себя Белькова попросила считать "политиком запаса".