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Нардеп Батькивщины Белькова сложила мандат и покинула Верховную Раду

Нардеп Батькивщины Белькова сложила мандат и покинула Верховную Раду - Фото
Ольга Белькова (фото - Olga Bielkova, Facebook)
18.06.2020, 13:00

Нардеп Батькивщины Белькова ушла из Рады. Говорит, намерена проверить, как работают законы в реальном секторе экономики

Нардеп фракции Батьквищина и глава банковского подкомитета парламента Ольга Белькова сложила полномочия. Решение политика уйти в отставку поддержали 343 депутата во время голосования в Верховной Раде.

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Белькова сказала, что "влюблена в парламентаризм", однако ей нужна перезагрузка и она намерена теперь проверить, как работают написанные ею законы в реальном секторе экономики. Себя Белькова попросила считать "политиком запаса".

Белькова - экономист. Она работала в Верховной раде трех созывов, была нардепом от партии УДАР (2012 год), Блока Петра Порошенко (2014) и Батькивщины (с 2019-го).

Заменить Белькову в парламенте может Сергей Евтушок, который идет следующим перед проходным местом в партийном списке Батькивщины.

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Марк Сировой
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