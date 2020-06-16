В Раде появился новый нардеп из списка Слуги народа

Денис Маслов (фото - Denys Maslov, Facebook)

Юрист, бизнесмен и экс-судья Денис Маслов стал новым народным депутатом, заменив в парламенте назначенного министром культуры уже экс-нардепа Александра Ткаченко. Маслов принял присягу сегодня на заседании Верховной Рады.

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Летом прошлого года Маслов избирался в Раду по 138 номером в партийном списке Слуги народа, однако в парламент не прошел, передает ЧЕСНО.

Политик имеет два высших образования в области юриспруденции и банковского дела. Ранее работал судьей Днепровского райсуда в Каменском Днепропетровской области.

Является руководящим партнером адвокатского объединения Лоуатек, основатель юридической фирмы Форца. Директор ООО Авин Трейд, которое занимается экспортом сельскохозяйственной продукции и импортом товаров в Украину.

Также является членом совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины. Делегат в Правовой ассамблее Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области.

4 июня Ткаченко был назначен Радой министром культуры.

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