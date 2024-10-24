Между Николаевом и Херсоном возобновили железнодорожное сообщение после российского удара.

По данным Укрзализныци, теперь движение поездов будет осуществляться по графику

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Железнодорожники возобновили поврежденную российским обстрелом инфраструктуру на участке между Николаевом и Херсоном, сообщило акционерное общество "Укрзалізниця".

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О таком возобновлении компания написала в 11:50.

По данным УЗ, теперь движение поездов будет осуществляться по графику.

Ранее, в 6:52, Укрзализныця сообщила о повреждении пути из-за российского обстрела – из-за этого поезда сообщением в Херсон останавливались в Николаеве.

При этом доставка 78 пассажиров в Херсон осуществлялась автобусами, отмечала компания.

Восстановить сообщение планировали в следующий рейс.

Со 2 октября поезда Укрзализныци снова курсируют в Херсон и Николаев. До этого участок между станцией Долинская и Николаевом закрывали из-за российских обстрелов в ночь на 30 сентября.

В ночь на 24 октября и ранним утром Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами" и ракетами. Тревога была и в Николаевской, и в Херсонской областях. Также Херсонщина регулярно страдает от вражеских авиационных и артиллерийских ударов.