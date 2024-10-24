Між Миколаєвом та Херсоном відновили залізничну інфраструктуру після російського удару
Залізничники відновили пошкоджену російським обстрілом інфраструктуру на дільниці між Миколаєвом та Херсоном, повідомило акціонерне товариство "Укрзалізниця".
Про таке відновлення компанія написала об 11:50.
За даними УЗ, тепер рух поїздів здійснюватиметься за графіком.
Раніше, о 6:52, Укрзалізниця повідомила про пошкодження колії через російський обстріл – через це потяги сполученням до Херсону зупинялися у Миколаєві.
При цьому доправлення 78 пасажирів до Херсона здійснювалося автобусами, зазначала компанія.
Відновити сполучення планували до наступного рейсу.
- З 2 жовтня поїзди Укрзалізниці знову курсують до Херсона та Миколаєва. До цього ділянку між станцією Долинська та Миколаєвом закривали через російський обстріл у ніч на 30 вересня.
- У ніч проти 24 жовтня і рано-вранці Росія вчергове атакувала Україну "шахедами" та ракетами. Тривога була і в Миколаївській, і в Херсонській областях. Також Херсонщина регулярно потерпає від ворожих авіаційних і артилерійських ударів.