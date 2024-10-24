Між Миколаєвом та Херсоном відновили залізничну інфраструктуру після російського удару

За даними Укрзалізниці, тепер рух поїздів здійснюватиметься за графіком

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Залізничники відновили пошкоджену російським обстрілом інфраструктуру на дільниці між Миколаєвом та Херсоном, повідомило акціонерне товариство "Укрзалізниця".

Про таке відновлення компанія написала об 11:50.

За даними УЗ, тепер рух поїздів здійснюватиметься за графіком.

Раніше, о 6:52, Укрзалізниця повідомила про пошкодження колії через російський обстріл – через це потяги сполученням до Херсону зупинялися у Миколаєві.

При цьому доправлення 78 пасажирів до Херсона здійснювалося автобусами, зазначала компанія.

Відновити сполучення планували до наступного рейсу.

З 2 жовтня поїзди Укрзалізниці знову курсують до Херсона та Миколаєва. До цього ділянку між станцією Долинська та Миколаєвом закривали через російський обстріл у ніч на 30 вересня.

У ніч проти 24 жовтня і рано-вранці Росія вчергове атакувала Україну "шахедами" та ракетами. Тривога була і в Миколаївській, і в Херсонській областях. Також Херсонщина регулярно потерпає від ворожих авіаційних і артилерійських ударів.