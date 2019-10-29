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МИД Германии: Разведение сил в Золотом – "сигнал надежды"

МИД Германии: Разведение сил в Золотом – "сигнал надежды" - Фото
Германия (фото - pixabay.com)
29.10.2019, 20:04

В МИД ФРГ отметили, что разведение нужно проводить и на других участках

Министерство иностранных дел Германии приветствовало начало разведения сил и средство в районе Золотого Луганской области, назвав это "сигналом надежды". Об этом говорится в Twitter МИД ФРГ.

"В течение пяти лет на Востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом является для местного населения важным сигналом надежды, сигналом того, что возможен реальный прогресс в направлении достижения мира", - сказано в сообщении.

В МИД Германии добавили, что разведение нужно проводить и на других участках.

Сегодня, 29 октября, в 12:00 в Золотом-4 на участке № 2 началось зеркальное разведение войск. Оно будет продолжаться трое суток. В штабе ООС заверяют, что местные жители не останутся без защиты.

Разведение войск у Петровского Донецкой области может начаться 4-5 ноября.

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Германия Донбасс Золотое разведение
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