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МИД Италии о бунте Пригожина: Миф о единстве путинской России развеялся

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2023, 14:04
МИД Италии о бунте Пригожина: Миф о единстве путинской России развеялся - Фото
Антонио Таяни (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что бунт в России террористической организации Группа Вагнера развеял миф о единстве путинской России. Об этом Таяни сказал в интервью Il Messaggero.

"Миф о единстве путинской России развеялся. Эта внутренняя эскалация разделяет российское военное присутствие. Это неизбежный результат, когда вы поддерживаете и финансируете легион наемников", – сказал Таяни.

По его мнению, российское военное присутствие в Украине стало слабее.

"Будем надеяться, что дело пойдет еще быстрее, и украинцы вернут себе независимость", – ответил глава МИД Италии на вопрос, может ли бунт Пригожина ускорить контрнаступление ВСУ.

  • 24 июня главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
  • К вечеру того же дня Пригожин при посредничестве Лукашенко договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

Читайте также: Тема дня | Вагнер захватывает города России. Что нужно знать о военном перевороте Пригожина

Наталья Медведева
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