МИД Италии о бунте Пригожина: Миф о единстве путинской России развеялся

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что бунт в России террористической организации Группа Вагнера развеял миф о единстве путинской России. Об этом Таяни сказал в интервью Il Messaggero.

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"Миф о единстве путинской России развеялся. Эта внутренняя эскалация разделяет российское военное присутствие. Это неизбежный результат, когда вы поддерживаете и финансируете легион наемников", – сказал Таяни.

По его мнению, российское военное присутствие в Украине стало слабее.

"Будем надеяться, что дело пойдет еще быстрее, и украинцы вернут себе независимость", – ответил глава МИД Италии на вопрос, может ли бунт Пригожина ускорить контрнаступление ВСУ.

24 июня главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

К вечеру того же дня Пригожин при посредничестве Лукашенко договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

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