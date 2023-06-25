МЗС Італії про бунт Пригожина: Міф про єдність путінської Росії розвіявся

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що бунт у Росії терористичної організації Група Вагнера розвіяв міф про єдність путінської Росії. Про це Таяні сказав в інтерв'ю Il Messaggero.

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"Міф про єдність путінської Росії розвіявся. Ця внутрішня ескалація розділяє російську військову присутність. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців", – сказав Таяні.

На його думку, російська військова присутність в Україні послабшала.

"Будемо сподіватися, що справа піде ще швидше, і українці повернуть собі незалежність", – відповів глава МЗС Італії на запитання, чи може бунт Пригожина прискорити контрнаступ ЗСУ.

24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

До вечора того ж дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

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