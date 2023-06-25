МЗС Італії про бунт Пригожина: Міф про єдність путінської Росії розвіявся
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що бунт у Росії терористичної організації Група Вагнера розвіяв міф про єдність путінської Росії. Про це Таяні сказав в інтерв'ю Il Messaggero.
"Міф про єдність путінської Росії розвіявся. Ця внутрішня ескалація розділяє російську військову присутність. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців", – сказав Таяні.
На його думку, російська військова присутність в Україні послабшала.
"Будемо сподіватися, що справа піде ще швидше, і українці повернуть собі незалежність", – відповів глава МЗС Італії на запитання, чи може бунт Пригожина прискорити контрнаступ ЗСУ.
- 24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
- До вечора того ж дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
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