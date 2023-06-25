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МЗС Італії про бунт Пригожина: Міф про єдність путінської Росії розвіявся

Этот материал также доступен на русском
25.06.2023, 14:04
МЗС Італії про бунт Пригожина: Міф про єдність путінської Росії розвіявся - Фото
Антоніо Таяні (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що бунт у Росії терористичної організації Група Вагнера розвіяв міф про єдність путінської Росії. Про це Таяні сказав в інтерв'ю Il Messaggero.

"Міф про єдність путінської Росії розвіявся. Ця внутрішня ескалація розділяє російську військову присутність. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців", – сказав Таяні.

На його думку, російська військова присутність в Україні послабшала.

"Будемо сподіватися, що справа піде ще швидше, і українці повернуть собі незалежність", – відповів глава МЗС Італії на запитання, чи може бунт Пригожина прискорити контрнаступ ЗСУ.

  • 24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
  • До вечора того ж дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

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Наталія Медведєва
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війнаіталіяЄвген ПригожинАнтоніо Таяні
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