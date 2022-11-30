МИД Италии о военной помощи Украине без условий: Мы против эскалации, не хотим проблем

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что передача Украине вооружений без выдвижения условий может спровоцировать "эскалацию" войны России против Украины. Об этом он сказал в комментарии Bloomberg на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте.

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На встрече глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что некоторые страны поднимают вопрос о том, должны ли союзники предоставлять оружие без выдвижения условий, хотя консенсус не изменился.

Он отметил, что Украина с самого начала войны добивается от союзников вооружений без политических оговорок.

По словам Таяни, Италия не хочет проблем с другими странами.

"Нам не угрожает непосредственная опасность. Мы против эскалации конфликта", — сказал дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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