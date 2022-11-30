UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД Италии о военной помощи Украине без условий: Мы против эскалации, не хотим проблем

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 06:16
МИД Италии о военной помощи Украине без условий: Мы против эскалации, не хотим проблем - Фото
Антонио Таяни (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что передача Украине вооружений без выдвижения условий может спровоцировать "эскалацию" войны России против Украины. Об этом он сказал в комментарии Bloomberg на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На встрече глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что некоторые страны поднимают вопрос о том, должны ли союзники предоставлять оружие без выдвижения условий, хотя консенсус не изменился.

Он отметил, что Украина с самого начала войны добивается от союзников вооружений без политических оговорок. 

По словам Таяни, Италия не хочет проблем с другими странами. 

"Нам не угрожает непосредственная опасность. Мы против эскалации конфликта", — сказал дипломат.

Читайте также: НАТО выпустил заявление в Бухаресте: Обещают поддерживать Украину и ее стремление в Альянс

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Антонио Таяни война нато италия военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 