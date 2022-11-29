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НАТО выпустил заявление в Бухаресте: Обещают поддерживать Украину и ее стремление в Альянс

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 19:22
НАТО выпустил заявление в Бухаресте: Обещают поддерживать Украину и ее стремление в Альянс - Фото
Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг в Бухаресте (Фото: EPA)

В НАТО выпустили заявление по итогам первого дня встречи министров иностранных дел стран-членов в Бухаресте, в котором пообещали поддерживать Украину в войне против России. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

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Представители Альянса заявили, что удары по критической инфраструктуре Украины лишают украинцев основных услуг — они пообещали поддерживать Украину и никогда не признавать попытки России аннексировать оккупированные территории. 

НАТО будет поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, а союзники будут помогать Украине в ремонте энергетической инфраструктуры и защите от ракетных атак. 

"Мы будем продолжать укреплять наше партнерство с Украиной по мере того, как она продвигает свои евроатлантические устремления, а также подтверждаем решения, которые мы приняли на бухарестском саммите 2008 года", — сказано в заявлении.

Читайте также: Кулеба будет настаивать, чтобы Украина получила ПВО Patriot и трансформаторы от НАТО 

Дмитро Гриниченко
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