НАТО выпустил заявление в Бухаресте: Обещают поддерживать Украину и ее стремление в Альянс
В НАТО выпустили заявление по итогам первого дня встречи министров иностранных дел стран-членов в Бухаресте, в котором пообещали поддерживать Украину в войне против России. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.
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Представители Альянса заявили, что удары по критической инфраструктуре Украины лишают украинцев основных услуг — они пообещали поддерживать Украину и никогда не признавать попытки России аннексировать оккупированные территории.
НАТО будет поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, а союзники будут помогать Украине в ремонте энергетической инфраструктуры и защите от ракетных атак.
"Мы будем продолжать укреплять наше партнерство с Украиной по мере того, как она продвигает свои евроатлантические устремления, а также подтверждаем решения, которые мы приняли на бухарестском саммите 2008 года", — сказано в заявлении.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжит ракетный террор Украины, и призвал отправить украинцам больше систем ПВО.
- Путин пытается заморозить Украину, чтобы заставить украинский народ подчиниться РФ, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в Бухаресте.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО рассмотрят предоставление новой военной и энергетической помощи Украине.
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