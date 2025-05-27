МИД Литвы вручило ноту протеста России из-за продолжающихся атак по Украине
Литва вызвала "на ковер" представителя посольства России и вручила ноту протеста из-за продолжающихся "военных преступлений". Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.
"Литва решительно осуждает убийство безоружных украинских военнопленных и усиленные обстрелы украинских городов ракетами и беспилотниками. В результате этих атак погибают или получают серьезные ранения невинные граждане, включая детей, разрушается гражданская инфраструктура", – сказано в заявлении литовского МИД.
В министерстве отметили, что эти действия – военные преступления и у них нет срока давности. Поэтому все виновные рано или поздно будут привлечены к ответственности.
Также в Литве подчеркнули, что Россия нежеланием идти на 30-дневное прекращение огня демонстрирует агрессивную позицию и по сути отвергает международные усилия по достижению мира.
"Литва продолжит всеми силами поддерживать усилия Украины по защите от захватчиков", – резюмировали в МИД.
- 6 мая сообщалось, что россияне расстреляли трех пленных военных ВСУ в Донецкой области.
- В ночь против 27 мая Россия снова атаковала Украину дронами – запущено 60 БпЛА. А за день до этого оккупанты применили 367 средств воздушного нападения из-за чего пострадали Харьковская, Хмельницкая, Запорожская, Одесская области и Киев.