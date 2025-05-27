МЗС Литви вручило ноту протесту Росії через атаки по Україні, що тривають

У литовському міністерстві зазначили, що Москва відкидає міжнародні зусилля щодо досягнення миру

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс (Фото:x.com/LithuaniaMFA)

Литва викликала "на килим" представника посольства Росії та вручила ноту протесту через "воєнні злочини". Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни.

"Литва рішуче засуджує вбивство беззбройних українських військовополонених та посилені обстріли українських міст ракетами та безпілотниками. Внаслідок цих атак гинуть або зазнають серйозних поранень безневинні громадяни, зокрема діти, руйнується цивільна інфраструктура", – сказано у заяві литовського МЗС.

У міністерстві зазначили, що ці дії – воєнні злочини й вони не мають терміну давності. Тому всі винні рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності.

Також у Литві наголосили, що Росія небажанням йти на 30-денне припинення вогню демонструє агресивну позицію та, по суті, відкидає міжнародні зусилля щодо досягнення миру.

"Литва продовжить усіма силами підтримувати зусилля України щодо захисту від загарбників", – резюмували у МЗС.