МИД: Намерение РФ о выходе из конвенции против пыток является признанием в преступлениях
Решение России выйти с Европейской конвенции о предотвращении пыток фактически является признанием в преступлениях и стремлении избежать ответственности за грубые нарушения прав человека. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.
В МИД отметили, что решение о выходе из конвенции о запрете пыток окончательно ставит Россию в ряд стран, для которых цена человеческой жизни и достоинства равны нулю.
В министерстве напомнили, что конвенция содержит превентивный механизм регулярных и внезапных посещений мест несвободы Европейским комитетом по предупреждению пыток для проверки условий содержания и обращения с людьми.
В то же время РФ фактически разрушала этот механизм – не участвовала в работе ЕКПК и не допускала экспертов на свою территорию.
"Это вписывается в более широкую практику РФ по блокированию независимого доступа, в частности отказов в полном доступе Международного комитета Красного Креста к местам несвободы, включая места содержания военнопленных. Все это свидетельствует о том, что Россия планомерно "закрывает" любые каналы международного контроля, пытается скрыть от мира ужасную правду о созданной в стране системе застенков, возвращает себе знаменитую репутацию "империи тюрем", – подчеркнул МИД.
В ведомстве отметили, что именно последовательное политическое, правовое и публичное давление Украины лишило РФ возможности имитировать сотрудничество с механизмами предотвращения пыток и привело к формализации стремления избегать независимого контроля.
"Страна, которая использует пытки как неотъемлемую составляющую своей политики, не может быть стороной Конвенции, которая должна объединять правовые государства. Ответственность государства-агрессора за многочисленные преступления, в частности пытки, должна быть неотвратимой", – заявили в МИД, призвав международное сообщество действовать активно и без промедлений.
26 августа стало известно, что правительство России предложило денонсировать Европейскую конвенцию о предотвращении пыток. В документе говорится о том, что Россия выйдет из конвенции и принятых к ней протоколов.
Европейская конвенция по предупреждению пыток была одобрена Советом Европы в 1987 году. Россия ратифицировала ее в 1996-м, когда стала членом Совета.
- По состоянию на июнь 2025 года СБУ было известно о 139 000 военных преступлений россиян. По этим фактам начато 96 000 уголовных производств.
- В ГУР сообщили LIGA.net, что с начала полномасштабной войны Россия убила 274 украинских военнопленных, а приговоры получили только два оккупанта.
