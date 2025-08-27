МИД: Намерение РФ о выходе из конвенции против пыток является признанием в преступлениях

В Украине заявили, что такими действиями россияне окончательно ставят себя в ряд стран, для которых цена человеческой жизни равна нулю

Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

Решение России выйти с Европейской конвенции о предотвращении пыток фактически является признанием в преступлениях и стремлении избежать ответственности за грубые нарушения прав человека. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

В МИД отметили, что решение о выходе из конвенции о запрете пыток окончательно ставит Россию в ряд стран, для которых цена человеческой жизни и достоинства равны нулю.

В министерстве напомнили, что конвенция содержит превентивный механизм регулярных и внезапных посещений мест несвободы Европейским комитетом по предупреждению пыток для проверки условий содержания и обращения с людьми.

В то же время РФ фактически разрушала этот механизм – не участвовала в работе ЕКПК и не допускала экспертов на свою территорию.

"Это вписывается в более широкую практику РФ по блокированию независимого доступа, в частности отказов в полном доступе Международного комитета Красного Креста к местам несвободы, включая места содержания военнопленных. Все это свидетельствует о том, что Россия планомерно "закрывает" любые каналы международного контроля, пытается скрыть от мира ужасную правду о созданной в стране системе застенков, возвращает себе знаменитую репутацию "империи тюрем", – подчеркнул МИД.

В ведомстве отметили, что именно последовательное политическое, правовое и публичное давление Украины лишило РФ возможности имитировать сотрудничество с механизмами предотвращения пыток и привело к формализации стремления избегать независимого контроля.

"Страна, которая использует пытки как неотъемлемую составляющую своей политики, не может быть стороной Конвенции, которая должна объединять правовые государства. Ответственность государства-агрессора за многочисленные преступления, в частности пытки, должна быть неотвратимой", – заявили в МИД, призвав международное сообщество действовать активно и без промедлений.

26 августа стало известно, что правительство России предложило денонсировать Европейскую конвенцию о предотвращении пыток. В документе говорится о том, что Россия выйдет из конвенции и принятых к ней протоколов.

Европейская конвенция по предупреждению пыток была одобрена Советом Европы в 1987 году. Россия ратифицировала ее в 1996-м, когда стала членом Совета.