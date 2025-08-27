МЗС: Намір Росії про вихід з конвенції проти катувань є фактичним зізнанням у злочинах

В Україні заявили, що такими діями росіяни остаточно ставлять себе до країн, для яких ціна людського життя дорівнює нулю

Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

Рішення Росії вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням є фактично зізнанням у злочинах і прагненням уникнути відповідальності за грубі порушення прав людини. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ.

У МЗС зазначили: рішення стосовно виходу з конвенції про заборону катувань остаточно ставить Росію до країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю.

У міністерстві нагадали, що конвенція містить превентивний механізм регулярних і раптових відвідувань місць несвободи Європейським комітетом із запобігання катуванням для перевірки умов утримання та поводження з людьми.

Водночас РФ фактично руйнувала цей механізм – не брала участі в роботі ЄКЗК і не допускала експертів на свою територію.

"Це вписується у ширшу практику РФ із блокування незалежного доступу, зокрема відмов у повному доступі Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць несвободи, включно з місцями утримання військовополонених. Все це свідчить про те, що Росія планомірно "закриває" будь-які канали міжнародного контролю, намагається приховати від світу жахливу правду про створену в країні систему катівень, повертає собі славнозвісну репутацію "імперії тюрем", – наголосило МЗС.

У відомстві зазначили: саме послідовний політичний, правовий і публічний тиск України позбавив РФ можливості імітувати співпрацю з механізмами запобігання катуванням і призвів до формалізації прагнення уникати незалежного контролю.

"Країна, що використовує катування як невіддільну частину своєї політики, не може бути стороною конвенції, яка має об’єднувати правові держави. Відповідальність держави-агресорки за численні злочини, зокрема катування, має бути невідворотною", – заявили у МЗС, закликавши міжнародну спільноту діяти активно та без зволікань.

26 серпня стало відомо, що уряд Росії запропонував денонсувати Європейську конвенцію про запобігання тортурам. У документі йдеться про те, що РФ вийде з конвенції й ухвалених до неї протоколів.

Європейська конвенція щодо запобігання катуванням була схвалена Радою Європи у 1987 році. Росія ратифікувала її 1996-го, коли стала членом Ради.