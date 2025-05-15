У Сибиги отреагировали на эскападу Захаровой: Роль МИД РФ – гавкать из Москвы

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Министерство иностранных дел ответило на заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которая прибегла к личным оскорблениям президента Владимира Зеленского после его критики низкого уровня представительства российской делегации на переговорах в Турции.

"Вместо того чтобы Путин приехал на встречу с президентом Владимиром Зеленским в Турцию и провел серьезный разговор о прекращении войны и восстановлении мира, мы слышим из России только личные оскорбления украинского президента", – сказал спикер МИД Георгий Тихий.

Как отметил Тихий, российский МИД не впервые позорится неуместными заявлениями в адрес украинских властей.

"Уже не впервые российское внешнеполитическое ведомство становится посмешищем. Следует также отметить, что делегацию в Турции возглавляет не российский МИД — их роль состоит в том, чтобы лаять из Москвы", – сказал он.

Днем 15 мая по прибытии в Турцию Зеленский назвал уровень российской делегации "бутафорским". Он отметил, что мандат представителей РФ неизвестен и нужно понять, "способны ли они хоть что-то сами принимать".

Захарова на брифинге отреагировала на слова Зеленского.

"Кто использует слово "бутафорный"? Клоун? Неудачник? Человек с вообще неизвестным образованием", — сказала представитель МИД государства-агрессора.