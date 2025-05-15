У Сибіги відреагували на ескападу Захарової: Роль МЗС РФ – гавкати з Москви

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Міністерство закордонних справ відповіло на заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка вдалася до особистих образ президента Володимира Зеленського після його критики щодо низького рівня представництва російської делегації на переговорах у Туреччині.

"Замість того, щоб Путін приїхав на зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Туреччину і провів серйозну розмову про припинення війни та відновлення миру, ми чуємо з Росії лише особисті образи українського президента", – сказав речник МЗС Георгій Тихий.

Як зазначив Тихий, російське МЗС не вперше ганьбиться недоречними заявами на адресу української влади.

"Вже не вперше російське зовнішньополітичне відомство стає посміховиськом. Варто також зазначити, що делегацію в Туреччині очолює не російське МЗС – їхня роль полягає в тому, щоб гавкати з Москви", – сказав він.

Вдень 15 травня після прибуття до Туреччини Зеленський назвав рівень російської делегації "бутафорським". Він зазначив, що мандат представників РФ невідомий та потрібно зрозуміти, "чи спроможні вони хоч щось самі ухвалювати".

Захарова на брифінгу відреагувала на слова Зеленського.

"Хто використовує слово "бутафорний"? Клоун? Невдаха? Людина з взагалі невідомою освітою", – сказала представниця МЗС держави-агресорки.