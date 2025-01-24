МИД ответил на требование РФ отменить обещание по Украине в НАТО: Москве слова не давали

В МИД отметили, что архитектура безопасности ЕС строится вокруг защиты от России

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий ответил на требование России отменить обещание по поводу будущего вступления Украины в НАТО от 2008 года. Он подчеркнул, что у агрессора нет ни одного голоса в этом вопросе.

"Ой, божечки, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная фигня. Москве слова не давали по этому вопросу", – заявил он.

Тихий отметил, что Россия ведет захватническую войну в Европе, а ее оккупационные войска находятся в Украине и других европейских странах.

Спикер МИД подчеркнул, что архитектура безопасности Европы построена именно на защите от России.

Словам Тихого предшествовало заявление замминистра иностранных дел России Александра Грушко. Он выступил с требованием, чтобы ключевым условием прекращения войны против Украины была отмена обязательств по будущему членству Украины, которые были объявлены на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году.

16 января президент сообщил, что США и еще три страны пока не видят Украину в НАТО.

22 января Зеленский заявил, что Россия выдвинула ультиматумы Украине в первые дни полномасштабной войны. Его хотели заменить Медведчуком, уменьшить армию и уничтожить оружие.