Зеленский: Россия выдвинула ультиматумы, меня хотела заменить Медведчуком
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия во время переговоров в 2022 году передала список требований Украине. Среди прочего, Зеленского хотели заменить экс-нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Зеленский подчеркнул, что не встречался с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции и не вел с ним переговоры. Однако, в первые дни полномасштабной ему передали "бумажку с ультиматумами" России от людей, который назвали себя переговорщиками.
"Мне показали, что я должен отступить. Они заменят меня пророссийским Медведчуком, я больше не президент", – сказал Зеленский.
Среди других требований также было:
→ весь Донбасс принадлежит России и Украина должна это признать;
→ необходимо признать русский язык;
→ проголосовать за изменения в Конституцию, гарантирующие Украине нейтральный статус;
→ уменьшить армию до 50 000 человек. В настоящее время Вооруженные Силы Украины насчитывают 850 000 военных, отметил президент;
→ отдать России или уничтожить все оружие, в частности артиллерию, имеющую дальность поражения более 20 км;
Зеленский подчеркнул, что именно из-за этих пунктов никогда не происходили переговоры. В ходе встреч переговорных групп в Беларуси и Турции российская сторона также выдвинула аналогичные ультиматумы.
"Это ультиматум от киллера, его имя Путин. Я послал этих людей в своем кабинете", – сказал он.
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