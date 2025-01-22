Зеленский: Россия выдвинула ультиматумы, меня хотела заменить Медведчуком

По словам президента, на всех переговорных встречах Россия выдвигала одни и те же ультиматумы

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия во время переговоров в 2022 году передала список требований Украине. Среди прочего, Зеленского хотели заменить экс-нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

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Зеленский подчеркнул, что не встречался с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции и не вел с ним переговоры. Однако, в первые дни полномасштабной ему передали "бумажку с ультиматумами" России от людей, который назвали себя переговорщиками.

"Мне показали, что я должен отступить. Они заменят меня пророссийским Медведчуком, я больше не президент", – сказал Зеленский.

Среди других требований также было:

→ весь Донбасс принадлежит России и Украина должна это признать;

→ необходимо признать русский язык;

→ проголосовать за изменения в Конституцию, гарантирующие Украине нейтральный статус;

→ уменьшить армию до 50 000 человек. В настоящее время Вооруженные Силы Украины насчитывают 850 000 военных, отметил президент;

→ отдать России или уничтожить все оружие, в частности артиллерию, имеющую дальность поражения более 20 км;

Зеленский подчеркнул, что именно из-за этих пунктов никогда не происходили переговоры. В ходе встреч переговорных групп в Беларуси и Турции российская сторона также выдвинула аналогичные ультиматумы.

"Это ультиматум от киллера, его имя Путин. Я послал этих людей в своем кабинете", – сказал он.